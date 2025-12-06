Во Франции мужчина насиловал дочь и растлевал совместных детей

Le Figaro: во Франции дочь родила 3 детей от отца и участвовала в их растлении

В департаменте Финистер на западе Франции арестовали 58-летнего мужчину за растление дочери и совместных детей. В полицию обратился его внук, одновременно являющийся сыном, сообщила газета Le Figaro .

Мужчина сожительствовал с собственной 33-летней дочерью, которая родила от него трех детей: мальчика и двух девочек-близнецов. Семья много лет жила в атмосфере насилия, пока старший ребенок не обратился за помощью.

Родителей задержали, детей передали Службе опеки и попечительства. Отца оставили в изоляторе, предъявив обвинения в кровосмесительном изнасиловании при отягчающих обстоятельствах, систематическом насилии и развращении несовершеннолетних.

Его дочь, мать детей, отпустили на условиях судебного надзора. Прокуратура обвинила женщину в систематическом насилии и развращении несовершеннолетнего, но учла тот факт, что она сама является потерпевшей.

Ранее в Великобритании изнасиловали 30-летнего мужчину. Преступник скрылся, прихватив его ценности.