Треш-блогерше Юлии Финесс грозит уголовное дело о развращении подростка

Против популярной блогерши Юлии Финесс могут возбудить уголовное дело за развратные действия в отношении 14-летнего подростка. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Поводом для проверки стала публикация материалов интимного характера с участием несовершеннолетнего мальчика. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила об этом в своем Telegram-канале.

После этого председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку. Собеседник агентства подтвердил, что ее итогом может стать возбуждение уголовного дела.

«Ведется проверка по статье о развратных действиях в отношении несовершеннолетнего», — рассказал источник.

За данное преступление Уголовный кодекс России предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.

