Приговор карельскому блогеру, развращавшему детей, назвали несправедливым

Адвокат 23-летнего блогера Евгения Егорова, которого в Петразоводске приговорили к 13 годам заключения за развращения несовершеннолетних девочек, назвал вердикт суда несправедливым. Об этом правозащитник Геннадий Савенков заявил в беседе с 360.ru.

«Это безобразие. Приговор несправедливый, я в этом уверен. Дело сфальсифицировано. Мы будем обжаловать приговор», — сказал юрист.

Суд Петразоводска приговорил блогера к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также молодого человека лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сообществ, сайтов в сети Интернет на 15 лет.

Правоохранители установили, что подсудимый вступал в переписку с несовершеннолетними девочками и просил их записывать видео сексуального характера. Также он размещал на своем канале кадры со сценами насилия.

