На тренера из Екатеринбурга завели 33 дела за совращение ученицы

Ura.ru: в Екатеринбурге на тренера завели 33 уголовных дела за домогательства

Против тренера по плаванию одной из спортивных школ Екатеринбурга завели сразу 33 уголовных дела за совращение ученицы. Об этом сообщил источник Ura.ru .

«Дела по 33 эпизодам возбуждены по статье 132 УК РФ — „Насильственные действия сексуального характера“», — отметил собеседник издания.

Уголовные дела возбудили на основании показаний потерпевшей. Сам тренер вину не признал. Его задержали и отправили за решетку.

По данным следствия, специалист домогался до ученицы с 2021 по 2023 годы, на тот момент девочке было 12-14 лет. Во время соревнований тренер якобы совершал развратные действия, «направленные на пробуждение у школьницы интереса к сексуальным отношениям». В свердловском СКР не стали комментировать ситуацию.

Ранее в Калужской области правоохранители задержали охранника монастыря «Оптина пустынь» за совращение девятилетней девочки в Козельске. Подозреваемый водил третьекласснику к себе домой и совращал ее.