Мосгорсуд признал законным заочный приговор актеру Смольянинову по делу о фейках

Мосгорсуд признал законным заочный приговор актеру Артуру Смольянинову*, которого признали иноагентом. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов столицы.

В апреле Басманный суд Москвы заочно приговорил Смольянинова* к восьми годам колонии общего режима по делу о фейках о Вооруженных силах России. Апелляционная инстанция оставила решение без изменений — оно вступило в законную силу.

Актера заочно арестовали в России в октябре 2024 года, обвинив в возбуждении ненависти и вражды. В феврале 2026 года актера объявили в международный розыск за распространение недостоверных данных о Вооруженных силах России.

Спустя месяц Таганский суд Москвы оштрафовал его за нарушение закона о деятельности иностранных агентов. Со Смольянинова* потребовали 45 тысяч рублей.

*Внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.