Артура Смольянинова заочно арестовали в России

Басманный суд Москвы заочно арестовал актера Артура Смольянинова* на два месяца по двум статьям Уголовного кодекса. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
Смольянинова* обвиняют в возбуждении ненависти и вражды, а также в распространении фейков о российской армии. Срок ареста будет исчисляться с момента задержания в России или экстрадиции из другой страны.
Актер уехал из России в 2022 году, оставив значительные долги по кредитам и штрафам. Он публично осудил специальную военную операцию, переехал в Латвию, а в январе в разговоре с пранкерами заявил, что готов принять украинское гражданство и выступать перед ВСУ.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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