Суд оштрафовал актера Смольянинова за нарушение деятельности иноагента

Таганский суд Москвы во вторник оштрафовал актера Артура Смольянинова* за нарушение закона о деятельности иностранных агентов на 45 тысяч рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Против артиста также ведут уголовное дело по статье о фейках о деятельности российской армии. Басманный суд рассмотрит материалы по существу на заседании 13 марта.

Смольянинова* объявили в международный розыск, артисту заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас актер проживает за пределами России.

Ранее у Смольянинова* изъяли автомобиль и поместили на спецстоянку. Сумма долга подозреваемого перед судебными приставами превысила 159,7 тысячи рублей.

В отношении его прекратили два производства. По одному активы артиста не обнаружили, а по другому — признали банкротом.

* Признан иностранным агентом в России