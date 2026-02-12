Смольянинова объявили в международный розыск

Следственный комитет завершил расследование дела актера Артура Смольянинова*. Ему инкриминировали распространение недостоверных данных о действиях российской армии, объявили в международный розыск, а имущество арестовали.

О завершении разбирательства доложили на совещании в Мариуполе, где участвовал председатель СК Александр Бастрыкин.

«В частности, дана уголовно-правовая оценка высказываниям актера Артура Смольянинова*. <…> Расследование уголовного дела завершено», — заявили в СК.

Ранее у покинувшего Россию Смольянинова* изъяли машину и поместили на спецстоянку. Сумма долга актера перед ФССП превысила 159,7 тысячи рублей. При этом в его отношении уже прекратили два производства: по одному артиста признали банкротом, по второму — его местоположение и активы не обнаружили.

*Внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента. Росфинмониторинг включил его в список террористов и экстремистов.