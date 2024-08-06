Мастера и слесарей-газовиков задержали в Нижнем Тагиле после обрушения дома

СК задержал мастера и слесарей после обрушения многоэтажки в Нижнем Тагиле

Фото: МЧС России

Мастера и двух слесарей компании «Газэкс» задержали по уголовному делу в связи со взрывом в Нижнем Тагиле, в результате которого обрушилась часть жилого дома. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оператора газоснабжения.

Из заявления компании следует, что мастера и слесарей задержали 5 августа по ранее возбужденному уголовному делу за выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В «Газэкс» добавили, что оказывают содействие следствию для проведения объективного расследования и выяснения причин происшествия.

Многоквартирный дом на Сибирской улице в Нижнем Тагиле частично обрушился 1 августа после взрыва газа. В результате ЧП погибли 10 человек, пострадали 26 жителей, в том числе дети. Следователи возбудили уголовное дело.

Позже жителям, потерявшим имущество, увеличили выплаты до 500 тысяч рублей. Пострадавшим продолжают оказывать всю необходимую помощь.

«Чихать они хотели». Что побудило наркопреступников рекламировать товар в открытую

«Соседи Герострата», или Кому какое дело до планов Пугачевой?

«Звуки были похожи на выстрелы». Пассажиры оправдались за панику в аэропорту Кольцово

«Сказочные чудеса». Кто стоит за отставкой премьера Бангладеш Шейх Хасины

«Предстоит операция». Брат избитого в Феодосии боксера рассказал о его состоянии

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте