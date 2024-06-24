Избежавшие СИЗО фигуранты дела о ботулизме обжаловали решение о домашнем аресте

Руководитель фирмы «Савон-К» Владимир Шин, глава отдела качества Елена Машкова и владелец компании «Локалкитчен» Антон Лозин обжаловали в Замоскворецком суде решение о домашнем аресте по делу о массовом отравлении ботулизмом. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Трое подозреваемых подали апелляционные жалобы на решение суда об избрании меры пресечения. Обращения Лозина, Шина и Машковой зарегистрировали.

Их отправили под домашний арест, в отличие от четвертого фигуранта дела — повара «Савон-К» Карима Норматова. Мужчину поместили в СИЗО. Его задержали в аэропорту Жуковский при попытке уехать из страны.

Массовое отравление произошло в Москве, Подмосковье, Татарстане и Нижегородской области. Позднее стало известно о вспышке ботулизма в Ярославской, Костромской и Тамбовской областях. Пострадавшие заказали еду в «Локалкитчен», которая работала под брендом «Кухня на районе». Роспотребнадзор пришел к выводу, что источником заражения стала фасоль. Приставы опечатали цех на Стандартной улице в Москве. «Известия» сообщили, что из оборота изъяли около 200 тонн продукции.