Повар из производившей фасоль компании пытался сбежать

Подозреваемые по делу о массовом отравлении салатом из службы доставки хотели уничтожить улики, а один из них пытался сбежать. Мужчину задержали в аэропорту, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные следователя.

«Прошу приобщить показания свидетеля о том, что фигуранты дела пытались уничтожить вещественные доказательства», — отметил представитель СК в Замоскворецком суде Москвы.

По данным следователя, скрыться хотел повар компании-производителя фасоли ООО «Савон-К» Карим Норматов. Его задержали в аэропорту Жуковский. Сам мужчина заверил, что бежать не собирался, а работодатель отпустил его на время домой.

Ранее в СК сообщили о задержании гендиректора «Локалкитчен» («Кухня на районе») Антона Лозина, главу отдела качества компании Елены Машковой, фактического руководителя компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимира Шина и ее повара — Норматова.

С признаками пищевого отравления в Москве за медицинской помощью обратились свыше 100 человек. В Нижегородской области госпитализация потребовалась 16 местным жителям, причем шесть пациентов пришлось подключить к ИВЛ. Более 10 человек попали в больницы в Татарстане.

В СК отмечали, что все пострадавшие заказывали еду службу доставки и употребляли в пищу салат, изготовителем которого является «Локалкитчен».