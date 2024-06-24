Вспышку ботулизма выявили в Ярославской, Тамбовской и Костромской областях

В Ярославской, Тамбовской и Костромской областях зафиксировали вспышку ботулизма. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

В больницы этих трех регионов с ботулизмом попали четыре человека. Общее число заболевших выросло до 375. По данным канала, большая часть заболевших находится в состоянии средней степени тяжести. Всем пациентам оказывают медицинскую помощь.

Московское управление Роспотребнадзора выявило 94 отравившихся горожан с признаками ботулизма. Из них 11 человек находятся в больницах. В медицинских учреждениях Казани от ботулизма лечатся 14 пациентов. Также заболевших выявили в Нижнем Новгороде и Московской области.

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, 43 пациента подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких. Источником заражения стал салат лобио из фасоли от производителя «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе»). Руководителей компании отправили под домашний арест.