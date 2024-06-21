В Москве опечатали цех, где делали вызвавшие вспышку ботулизма салаты

Судебные приставы приостановили работу производственного цеха на Стандартной улице из-за вспышки ботулизма в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного УФССП.

После вспышки ботулизма в городе уполномоченные органы провели эпидемиологическое расследование, указали в пресс-службе.

Оказалось, что на предприятии по производству кулинарной продукции есть нарушения поточности технологического процесса фасовки, что могло послужить возникновением и распространением инфекционных заболеваний.

Кроме того, в цеху были проблемы с хранением упаковочной тары, контейнеры хранили в коридоре, плюс 13 сотрудников допустили к работе, хотя у них не было прививок от гепатита А и дизентерии Зонне. Выявили там и другие нарушения СанПин.

В связи с этим суд признал юридическое лицо виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Работу цеха приостановили на 90 суток.

После судебные приставы прибыли в цех, где составили необходимый акт. Руководителя организации также предупредили об уголовной ответственности при неисполнении требований документа. Затем цех опечатали.

Накануне Роспотребнадзор заявлял об обзвоне более тысячи человек в Москве, которые покупали опасную готовую продукцию. Специалисты, по данным ведомства, выявили 83 жителей с симптомами ботулизма разной степени проявления, 11 из них попали в больницу.

По данным на 20 июня, в больницы страны с диагнозом ботулизм попал 301 человек, 43 из них подключили к ИВЛ. Такие данные привел глава Минздрава Михаил Мурашко.