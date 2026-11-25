Иностранных секс-работников задержали на закрытой ЛГБТ*-вечеринке
Более 10 участников движения ЛГБТ* задержали в развлекательном клубе на закрытой вечеринке в честь дня рождения. Об этом сообщил источник 360.ru.
«Праздник прервали сотрудники правоохранительных органов. Выявлено 12 транссексуалов — живут в России нелегально с нарушениями миграционного законодательства», — отметил он.
Некоторые иностранцы указали в качестве цели прибытия работу или частный визит. По факту нелегалы из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии подпольно занимались предоставлением интимных услуг, добавил собеседник 360.ru.
Всех задержанных иностранных граждан, нарушивших российское законодательство, выдворят из страны.
Ранее в Петербурге правоохранители накрыли подпольное табачное производство.
*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.