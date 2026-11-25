Лефортовский суд Москвы приостановил уголовное дело в отношении Артура Каменецкого, которого осудили за мошенничество с квартирой певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщил корреспондент 360.ru.

В суде уточнили, что Каменецкий заключил контракт с Минобороны. В связи с этим производство в отношении подсудимого приостановили.

Разбирательство несколько месяцев не переходило к рассмотрению дела по существу. Каменецкий проходит по статье о хищении недвижимости, суд выделил исковые требования к нему в отдельное производство, поскольку в материалах не оказалось подтверждения, что ответчика известили о заседании.

Ранее Долина заселилась в жилой комплекс «Премьер». Квартиру, где теперь живет артистка, занимал пианист и предприниматель Игорь Райхельсон. Исполнителя обвиняют в мошенничестве на 5,1 миллиарда рублей, он находится в международном розыске.