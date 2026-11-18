В поселке Шушары Пушкинского района пресекли работу подпольного табачного производства. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Во время операции на складах изъяли 12,4 тонны курительного табака стоимостью более 110 млн рублей. Полиция задержала 39-летнего мужчину, который, по данным источника, стоял за производством, пишет Piter.TV.

Цех работал по полному циклу: в Шушарах разместили пять специализированных станков, выпускавших продукцию от подготовки сырья до финальной упаковки. В одном складе хранили готовые сигареты, в другом — сырье и комплектующие: тонкорезаный табак, фильтры, сигаретную и ободковую бумагу, полиграфические сборные коробки и другие расходные материалы. Такого объема сырья, по данным источника, хватило бы на выпуск нескольких миллионов сигарет.

На производстве работали трое иностранных граждан, ни у одного из них не было разрешительных документов на трудовую деятельность. Их выдворят за пределы России.

В отношении организатора возбудили уголовные дела, суд отправил его под стражу.