Сотрудники ФСБ задержали экс-замминистра обороны Булгакова

Бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова поместили в СИЗО. Его задержали по делу о коррупции. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что задержанный стал фигурантом уголовного дела о коррупции, его заключили под стражу в СИЗО «Бутырка». Булгаков занимал пост замминистра обороны с 2008 года и отвечал за материально-техническое обеспечение российской армии. Он покинул должность в сентябре 2022 года.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о коррупции против нескольких топ-менеджеров Балашихинского литейно-механического завода, выполнявшего гособоронзаказ. Чтобы сдать продукцию в срок, они купили у неизвестного поставщика подшипники для колес Ил-76 и подделали документы. Из-за этого из строя вышли пять самолетов