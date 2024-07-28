Еще три компании появились в деле генерала Булгакова

ТАСС: в деле генерала Булгакова фигурируют четыре компании

Фото: РИА «Новости»

В уголовном деле бывшего замминистра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова фигурируют еще три компании, помимо Грязинского пищевого комбината. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Все фирмы связаны с арестованными членами совета директоров ГПК. Следователи допрашивают сотрудников компаний.

«Фигурируют следующие компании: АО „Грязинский пищевой комбинат“, ООО „КонсервПакЛам“, ОО „ГПК-Продтара“, ООО „Бруно“», — уточнил собеседник агентства.

По делу Булгакова в апреле арестовали совладельцев ГПК Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову. Михайленко владел компанией по производству свинины. Этим мясом заменяли говядину в сухпайках для военных.

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