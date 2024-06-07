Генерал Попов дал изобличающие показания на своих подельников

ТАСС: Попов дал изобличающие показания на других фигурантов дела

Фото: РИА «Новости»

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, арестованный за особо крупное мошенничество, дал изобличающие показания против других участников преступления. Об этом ТАСС рассказал следователь.

«Попов дал изобличающие показания на других участников хищения», — подтвердил он.

Следствие просит изменить меру пресечения в отношении обвиняемого.

Однако адвокат подозреваемого Сергей Буйновский заявил РБК, что его подзащитный «никого не изобличал». Попов лишь давал показания после предъявленного ему обвинения.

Генерала заподозрили в хищении объектов металлопроката более чем на 130 миллионов рублей. Офицеру вменили мошенничество в особо крупном размере, но вину он не признавал. От службы Попова отстранили  в 2023 году.

Ранее суд отклонил ходатайство следователя о том, чтобы генерал-майора выпустили под домашний арест. Такое решение вызвало на лице Попова улыбку.

Вассалы «свободного мира»? США унизили Грузию за чрезмерную самостоятельность

«А демократию ли мы поддерживаем?» Политолог — о попытках Запада найти замену Зеленскому

О приоритетах и поддержке. Как развивается агропромышленный комплекс Подмосковья

Marvel по-русски. Что известно о вселенной супергероев «Союзмультфильма»

Подмосковье, Китай и Казахстан построят логистический хаб по договору на ПМЭФ

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте