Генерал Попов дал изобличающие показания на своих подельников

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, арестованный за особо крупное мошенничество, дал изобличающие показания против других участников преступления. Об этом ТАСС рассказал следователь.

«Попов дал изобличающие показания на других участников хищения», — подтвердил он.

Следствие просит изменить меру пресечения в отношении обвиняемого.

Однако адвокат подозреваемого Сергей Буйновский заявил РБК, что его подзащитный «никого не изобличал». Попов лишь давал показания после предъявленного ему обвинения.

Генерала заподозрили в хищении объектов металлопроката более чем на 130 миллионов рублей. Офицеру вменили мошенничество в особо крупном размере, но вину он не признавал. От службы Попова отстранили в 2023 году.

Ранее суд отклонил ходатайство следователя о том, чтобы генерал-майора выпустили под домашний арест. Такое решение вызвало на лице Попова улыбку.