Отказ в освобождении из СИЗО вызвал улыбку у генерала Попова

Shot показал на видео улыбку генерала Попова после отказа в освобождении из СИЗО

Экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов заулыбался после решения военного суда оставить его в СИЗО. Видео с реакцией показал Telegram-канал Shot .

На кадрах Попов, сидящий в зале суда за стеклом, чему-то довольно улыбается и сжимает в кулак поднятую руку.

Слушания прошли в закрытом режиме. Решение вынес 235-й гарнизонный военный суд. Он отклонил ходатайство следователя о том, чтобы генерал-майора выпустили под домашний арест.

Ивана Попова заподозрили в хищении объектов металлопроката, приобретенных администрацией Запорожской области, на сумму более 130 миллиона рублей. В отношении генерал-майора возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Попова отстранили от службы. Его взяли под стражу решением суда от 17 мая.

Адвокат военного пытался добиться его выхода под домашний арест, но просьбу уже отклоняли 24 мая.