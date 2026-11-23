Правоохранители задержали в Крыму мужчину, который передал ГУР Минобороны Украины информацию об экс-сотруднике Министерства госбезопасности Донецкой Народной Республики для его ликвидации. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

Правоохранители пресекли противоправную деятельность россиянина 1990 года рождения, причастного к государственной измене в форме шпионажа. Они установили, что мужчина связался с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины для сбора информации.

«По заданию куратора он передал противнику сведения о местонахождении на территории полуострова бывшего сотрудника Министерства государственной безопасности Донецкой Народной Республики», — отметили в ФСБ.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье о госизмене. Злоумышленника отправили под стражу.

Ранее в Сочи задержали 32-летнюю местную жительницу, которая размещала в Сети комментарии, оправдывающие действия террористических организаций.