Россиянку отправили в СИЗО за финансирование запрещенной организации

Московский суд отправил в СИЗО гражданку России, обвиняемую в финансировании террористической деятельности. В феврале 2022 года женщина перевела деньги украинскому полку «Азов»*, сообщило РИА «Новости» .

Фигурантке предъявили обвинение по статье о содействии террористической деятельности. Максимальное наказание предусматривает пожизненное лишение свободы.

Защита при обжаловании ареста заявляла, что следствие не доказало осознанный характер перевода. Сама обвиняемая утверждала, что отправила деньги некоему заключенному, а о существовании подразделения и характере его деятельности не знала.

Суд счел материалы достаточными для предположения о причастности женщины к преступлению. Кроме того, инстанция указала на риск ее возможного побега в случае освобождения.

Ранее ФСБ задержала жителя Москвы, переводившего криптовалюту для диверсий боевиков ВСУ.

*Запрещенная в России террористическая организация.