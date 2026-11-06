Россиянку отправили в СИЗО за финансирование запрещенной организации
Суд в Москве арестовал женщину за перевод денег «Азову»
Московский суд отправил в СИЗО гражданку России, обвиняемую в финансировании террористической деятельности. В феврале 2022 года женщина перевела деньги украинскому полку «Азов»*, сообщило РИА «Новости».
Фигурантке предъявили обвинение по статье о содействии террористической деятельности. Максимальное наказание предусматривает пожизненное лишение свободы.
Защита при обжаловании ареста заявляла, что следствие не доказало осознанный характер перевода. Сама обвиняемая утверждала, что отправила деньги некоему заключенному, а о существовании подразделения и характере его деятельности не знала.
Суд счел материалы достаточными для предположения о причастности женщины к преступлению. Кроме того, инстанция указала на риск ее возможного побега в случае освобождения.
Ранее ФСБ задержала жителя Москвы, переводившего криптовалюту для диверсий боевиков ВСУ.
*Запрещенная в России террористическая организация.