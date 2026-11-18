Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали 32-летнюю жительницу Сочи за оправдание терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Правоохранители установили, что женщина придерживается украинской националистической идеологии. Она размещала в публичном телеграм-канале комментарии, в которых оправдывала действия террористических организаций.

«Факты публикаций с провокационным содержанием задокументированы. Согласно заключению эксперта, выявленные текстовые сообщения с позиции лингвистической квалификации содержат оправдание террористической деятельности», — отметили в ФСБ.

Против злоумышленницы возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к терроризму с использованием интернета. Ей грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее ФСБ задержала двух жителей Хабаровского края по подозрению в государственной измене. Они собирали данные о предприятиях региона и участниках СВО.