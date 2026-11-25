Правоохранители задержали в Запорожской области украинского агента, который совершил теракт в отношении регионального чиновника. Об этом сообщил ЦОС ФСБ .

Россиянин 1962 года рождения по заданию Украины атаковал FPV-дронами машину представителя региональных органов власти. В результате чиновник не пострадал.

По данным ФСБ, злоумышленник связался в мессенджере с представителем украинских спецслужб для подготовки и совершения диверсионно-террористического акта. Ему передали два беспилотника и компоненты для взрывчатки. Мужчина собрал СВУ по инструкциям, привел дроны в боевое состояние и установил вблизи места работы одного из чиновников администрации Мелитополя.

Россиянина отправили под стражу. Против него возбудили уголовное дело по нескольким статьям.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли теракт в синагоге Кисловодска. Правоохранители задержали мужчину, который действовал по заданию кураторов из запрещенной в России международной террористической организации.