Архангельский Минздрав взял под контроль ситуацию с убийством пациентки в морге

Ситуация с обвинением врача-реаниматолога больницы Северодвинска в убийстве ошибочно признанной мертвой пациентки находится на контроле Министерства здравоохранения Архангельской области. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе ведомства.

Там подчеркнули, что сейчас в деле разбираются правоохранительные органы.

«В ситуации разбираются правоохранительные органы. [Дело] на контроле Минздрава находится». — заявили в пресс-службе.

Дочь погибшей пациентки больницы Северодвинска в беседе с 360.ru отказалась давать комментарий.

«Я не могу отвечать на ваши вопросы, поэтому все вопросы — в Следственный комитет», — заявила она.

По данным источника 360.ru, умершей после вмешательства реаниматолога пациентке было 73 года.

В пресс-службе областного главка СК сообщили, что врач по ошибке отправил пациентку в морг, где у нее обнаружили признаки жизни.

Когда его отправили для проведения реанимации он ввел женщине препарат, от которого она скончалась. По версии следствия, так врач хотел скрыть ошибку.