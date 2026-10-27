ФСБ пресекла крупную схему с нелегальной миграцией и хищением денег

Правоохранители задержали более 20 человек, которые занимались нелегальной миграцией и хищением денег. Об этом сообщил центр общественных связей ФСБ.

Сотрудники ФСБ вместе с полицией Пермском крае, Ростовской, Новгородской и Ивановской областях пресекли противоправную деятельность руководителей ряда коммерческих компаний. Фирмы имели связь с организацией межрегионального преступного сообщества и действовали в целях обеспечения функционирования канала нелегальной миграции и хищения бюджетных денежных средств.

Правоохранители установили, что швейное предприятие в Ростовской области вступило в сговор с представителями ряда юридических лиц из других регионов. Также подозреваемые декларировали фиктивное привлечение к работам высококлассных иностранных специалистов с оплатой труда 250 тысяч рублей в месяц.

«Таким образом, подозреваемые завышали стоимость исполнения контракта», — отметили в ЦОС ФСБ.

Против руководства компании возбудили шесть уголовных дел по статье о мошенничестве, легализации денег и неправомерном обороте средств платежей. Суд отправил под стражу 21 человека.

Ранее сотрудники ФСБ выявили двух украинских агентов, готовивших диверсию.