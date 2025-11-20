ФСБ показала задержание агента ГУР, пытавшегося отравить пивом офицера в ДНР

Подозреваемым оказался местный житель. Он выполнял поручение Главного управления разведки Украины. Мужчине передали две упаковки пива, в котором содержалось британское отравляющее вещество. Напиток велели подарить офицеру. Закончить начатое не удалось, в момент передачи его задержали.

Также следователи выяснили, что перед этим он получил посылку со взрывчаткой. СВУ упало с дрона, запущенного украинскими кураторами.

Сам сотрудник Минобороны, которому передали отравленное пиво, заявил, что познакомился с девушкой в Сети. Та решила передать ему подарок через своего знакомого. Выяснилось, что это и был тот самый напиток с ядом, а за женским профилем на самом деле скрывались спецслужбы Украины.

Ранее ФСБ задержала жителя Луганской Народной Республики, который планировал убить высокопоставленного военнослужащего Росгвардии. Подозреваемого завербовали представители украинских спецслужб.