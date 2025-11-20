ФСБ показала задержание агента ГУР, пытавшегося отравить пивом офицера в ДНР
Появилось видео с задержанием жителя Донецкой Народной Республики, который пытался отравить высокопоставленного офицера Минобороны британским пивом. Кадры предоставил ЦОС ФСБ.
Подозреваемым оказался местный житель. Он выполнял поручение Главного управления разведки Украины. Мужчине передали две упаковки пива, в котором содержалось британское отравляющее вещество. Напиток велели подарить офицеру. Закончить начатое не удалось, в момент передачи его задержали.
Также следователи выяснили, что перед этим он получил посылку со взрывчаткой. СВУ упало с дрона, запущенного украинскими кураторами.
Сам сотрудник Минобороны, которому передали отравленное пиво, заявил, что познакомился с девушкой в Сети. Та решила передать ему подарок через своего знакомого. Выяснилось, что это и был тот самый напиток с ядом, а за женским профилем на самом деле скрывались спецслужбы Украины.
Ранее ФСБ задержала жителя Луганской Народной Республики, который планировал убить высокопоставленного военнослужащего Росгвардии. Подозреваемого завербовали представители украинских спецслужб.