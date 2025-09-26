Убийство высокопоставленного офицера Росгвардии предотвратили в Луганске

Жителя ЛНР, планировавшего покушение на высокопоставленного военнослужащего Росгвардии, задержали сотрудники ФСБ. Об этом сообщили в ЦОС ведомства.

Задержание провели совместно с МВД. При проверке выяснилось, что мужчину завербовали украинские спецслужбы.

«Находясь на территории Луганска, гражданин по предоставленным ему украинским куратором координатам изъял компоненты для сборки самодельного взрывного устройства, приводимого в действие дистанционно», — пояснили в ведомстве.

Взрывное устройство он должен был заложить под служебный автомобиль офицера. При обыске у преступника изъяли компоненты СВУ, взрывчатые вещества и средства связи.

Против агента украинских спецслужб возбудили дело по статье о приготовлении к теракту и незаконном хранении взрывчатых веществ.