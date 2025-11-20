Высокопоставленного российского офицера пытались убить отравленным пивом в ДНР

Высокопоставленного российского военнослужащего пытались напоить пивом, внутри которого было британское отравляющее вещество. О срыве теракта против офицера в ДНР сообщила газета «Известия» со ссылкой на ФСБ.

По данным следователей, подозреваемого задержали. Им оказался местный житель, который ранее связался с представителем ГУР Украины и получил от него две упаковки британского пива. Напиток ему поручили подарить одному из офицеров ВС России. Однако в момент передачи мужчину поймали.

Также он получал от украинских кураторов посылку со взрывчаткой. СВУ велели «забрать и спрятать дома».

Высокопоставленный офицер Минобороны России, которого пытались отравить, признался, что несколько месяцев назад познакомился в интернете с девушкой. Через некоторое время она захотела передать ему подарок через знакомого. Оказалось, это и был тот самый отравленный напиток, а под женским аккаунтом работали украинские спецслужбы.

Ранее в Луганске предотвратили убийство высокопоставленного офицера Росгвардии. Подозреваемого задержали. При допросе выяснили, что его завербовали спецслужбы Украины.