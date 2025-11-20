Спасенный в ДНР офицер рассказал о переписке со сгенерированной ГУР Полиной

Силовики задержали жителя ДНР, причастного к подготовке теракта с использованием боевых отравляющих веществ против высокопоставленного офицера Минобороны. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.

По словам мужчины, который едва не стал жертвой украинских спецслужб, он познакомился с девушкой по имени Полина в приложении для онлайн-знакомств. Вскоре переписка переместилась в мессенджер Telegram.

Пара общалась несколько месяцев, за которые офицер получал от новой знакомой фотографии и видеосообщения. Потом Полина сообщила ему, что хочет передать две бутылки пива в качестве подарка через своего знакомого.

«Фотографии и видеосообщения Полины были сгенерированы с использованием искуственного интеллекта. Аккаунт принадлежал ГУР МО», — сообщили в ФСБ.

Ранее стало известно, что в Луганске силовики предотвратили убийство высокопоставленного офицера Росгвардии. Подозреваемого задержали.