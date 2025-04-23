ФСБ поймала собиравшего секретные данные агента из Молдавии

Сотрудники ФСБ задержали иностранного агента из Молдавиии, который пытался легализоваться в России. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства.

«Пресечена деятельность бывшего сотрудника Службы информации и безопасности Республики Молдова (СИБ РМ) — гражданина Республики Молдова Дмитрия Руснака», — уточнили в ЦОС.

Правоохранители выяснили, что Руснак прибыл в Россию в 2024 году. Ему поручили собирать секретные данные о планах правительства России в отношении Молдавии, а также узнавать информацию о сотрудниках силовых и иных государственных структур страны.

«Действуя в интересах молдавской разведки, иностранец предпринял попытку легализоваться в России», — заявили в ФСБ.

Также у Руснака был план в случае поимки. Он должен был «демонстрировать свою лояльность» и готовность сотрудничать якобы во благо России.

Силовики допросили задержанного с полиграфом. В ходе допроса подтвердили, что мужчина прибыл в Россию с разведывательно-подрывными целями. В итоге иностранца выдворили из страны с закрытием въезда сроком на 60 лет.

Ранее ФСБ задержала иностранного наемника ВСУ из Молдавии, который готовил теракты в России. Мужчина вступил в ряды украинской армии в 2022 году.