ФСБ задержала иностранного наемника ВСУ из Молдавии, готовившего теракты в России
ФСБ задержала завербованного Киевом гражданина Молдавии
Силовики пресекли деятельность гражданина Молдавиии Мариуса Пруняну, который выполнял функции агента военной разведки ВСУ. Об этом со ссылкой на заявление Федеральной службы безопасности России сообщило РИА «Новости».
По версии спецслужбы, 24-летний молодой человек вступил в ряды украинской армии в 2022 году. Спустя год боевых действий на стороне ВСУ его завербовало Министерство обороны Украины. Ему присвоили псевдоним Макс и отправили в Молдову, где он должен был заниматься подготовкой терактов в России.
Мариус Пруняну на полученные от куратора украинских спецслужб деньги купил иномарку Toyota Land Cruiser Prado с молдавскими номерами. На этом автомобиле в 2024 году он прибыл в Россию по маршруту Молдова — Румыния — Венгрия — Словакия — Польша — Литва — Латвия. Внутри машины был оборудован тайник в виде аккумуляторной батареи с тремя взрывными устройствами. Их он планировал использовать в Волгограде и Саратове.
Сотрудники правоохранительных органов задержали иностранного наемника. В отношении него возбудили уголовное дело о подготовке теракта и о незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении и перевозке, пересылке взрывчатых веществ или взрывных устройств.
Ранее ФСБ предотвратила теракт, который подросток, вступивший в ряды запрещенного в России террористического сообщества, готовил в школе Донецка.