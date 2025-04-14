ФСБ задержала иностранного наемника ВСУ из Молдавии, готовившего теракты в России

Силовики пресекли деятельность гражданина Молдавиии Мариуса Пруняну, который выполнял функции агента военной разведки ВСУ. Об этом со ссылкой на заявление Федеральной службы безопасности России сообщило РИА «Новости» .

По версии спецслужбы, 24-летний молодой человек вступил в ряды украинской армии в 2022 году. Спустя год боевых действий на стороне ВСУ его завербовало Министерство обороны Украины. Ему присвоили псевдоним Макс и отправили в Молдову, где он должен был заниматься подготовкой терактов в России.

Мариус Пруняну на полученные от куратора украинских спецслужб деньги купил иномарку Toyota Land Cruiser Prado с молдавскими номерами. На этом автомобиле в 2024 году он прибыл в Россию по маршруту Молдова — Румыния — Венгрия — Словакия — Польша — Литва — Латвия. Внутри машины был оборудован тайник в виде аккумуляторной батареи с тремя взрывными устройствами. Их он планировал использовать в Волгограде и Саратове.

Сотрудники правоохранительных органов задержали иностранного наемника. В отношении него возбудили уголовное дело о подготовке теракта и о незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении и перевозке, пересылке взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Ранее ФСБ предотвратила теракт, который подросток, вступивший в ряды запрещенного в России террористического сообщества, готовил в школе Донецка.