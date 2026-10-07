На Аляске женщина хранила останки мужа в морозильнике и получала его пенсию

На Аляске женщина скрывала смерть мужа и продолжала получать на его имя пенсионные и социальные выплаты. Об этом сообщило Alaska Public Media .

В июле полиция Джуно нашла останки 74-летнего Росса Паскуана в сарае возле дома в районе Лемон-Крик. Их обнаружил человек, который разбирал помещение после смерти жены мужчины, Шерил Макдональд-Паскуан. Она умерла от рака в июле 2025 года.

По данным полиции, женщина сообщила знакомым, что муж находился в медицинском учреждении за пределами Джуно, поэтому никто не заявлял о его пропаже. Следователи не смогли установить, сколько денег она получила: точную дату смерти Паскуана определить не удалось. По предварительным данным, останки находились в морозильнике с 2018 по 2025 год.

Ранее житель Великобритании почти три года скрывал смерть матери, храня ее тело в холодильной камере, чтобы также получать выплаты на ее имя. «Саркофаг» он накрыл леопардовым пледом и украсил цветами.