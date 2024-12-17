Фигуранты дела о некачественных сухпайках для армии пытались скрыть преступления

Фигуранты дела о поставке некачественных сухпайков для армии пытались скрыть следы преступлений. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В судебных документах Басманного суда написано, что суд решил продлить срок содержания под стражей обвиняемой Эльвиры Смирновой.

Речь идет о расследовании в отношении топ-менеджмента АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК). В рамках разбирательства 20 апреля арестовали Александра Михайленко, Эльвиру Смирнову и Валерия Ковалевича. Помимо них, под стражей оказался предприниматель Игорь Котельников, но примерно через месяц он умер в следственном изоляторе из-за проблем со здоровьем.

Ранее стало известно, что фигурант дела Валерий Ковалевич не признал вину. До этого появилась информация, что обвиняемые не возместили ущерб в размере 1,3 миллиарда рублей.