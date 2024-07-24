Эвакуация взорванной на севере Москвы машины попала на видео
Источник 360.ru: подорванный на севере Москвы Land Cruiser увез эвакуатор
Экстренные службы увезли автомобиль Toyota Land Cruiser, который взорвался на Синявинской улице. Видео с эвакуацией появилось в распоряжении 360.ru.
На кадрах видно, что сотрудники полиции с помощью спецтехники увезли пострадавший от подрыва внедорожник. Из-за взрыва повреждения получила передняя часть машины: взрывной волной выбило лобовое стекло, остались сильные вмятины на капоте.
Взрывотехники собрали и вывезли разлетевшиеся по детской площадке осколки. Также специалист проверили соседние автомобили, припаркованные во дворе жилого дома.
Внедорожник взорвался 24 июля, в момент ЧП в салоне находились двое человек. Мужчине оторвало ступни, а женщина получила рваные раны лица. Правоохранители установили, что взрыв произошел из-за заложенной в машине взрывчатки. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Не исключается, что это было покушение на убийство.