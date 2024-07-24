Взрывотехники вывезли осколки из взорвавшейся на севере Москвы машины

Взрывотехники с помощью робота извлекли из взорвавшейся на севере Москвы машины осколки. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» .

На месте ЧП также работали сотрудники оперативных и следственных служб вместе с кинологами.

«Специалисты проверили и другие машины, припаркованные во дворе, обследовали территорию, собрали осколки, разлетевшиеся по детской площадке», — передали журналисты.

Иномарка взорвалась утром 24 июля во дворе на Синявинской улице. В машине находились муж и жена. Мужчине оторвало конечности, а женщина получила рваные раны лица. Предположительно, автомобиль принадлежал военному. Полиция подтвердила, что в иномарке сдетонировал неустановленный предмет. Следователи возбудили уголовное дело. По одной из версий, взрыв иномарки — покушение на убийство ее владельца.

Как сообщил RT со ссылкой на собственный источник, это может быть как диверсия украинских спецслужб, так и результат бытового или бизнес-конфликта. В офисе Владимира Зеленского открестились от причастности к подрыву иномарки.

Подполковник запаса, член ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов предостерег от поспешных выводов относительно мотива преступления. Он напомнил, что кроме иностранных спецслужб существует еще организованная преступность. Взрыв авто в Москве могли устроить непрофессионалы.