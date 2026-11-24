Бывшего мужа блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) Артема Чекалина этапировали в колонию. Об этом сообщил источник РИА «Новости».

Чекалина осудили на семь лет по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ.

«Артема этапировали в колонию», — заявил собеседник агентства.

С экс-супругом блогера по делу проходили сама Лерчек и деловой партнер семьи Роман Вишняк. Последний признал вину и заключил сделку со следствием, его осудили на 2,5 года лишения свободы и выписали штраф в 500 тысяч рублей.

В феврале у Чекалиной обнаружили рак желудка четвертой стадии — защита неоднократно просила разрешить блогеру выезд на лечение за границу. Президент Владимир Путин подписал указ о помиловании Лерчек, в минувшее воскресенье она улетела в Пекин.