Домработница под угрозой расправы украла миллион в элитном поселке Подмосковья

Сотрудники уголовного розыска УМВД Одинцовского городского округа задержали группу вымогателей, которые угрожали домработнице из элитного коттеджного поселка. Об этом сообщил сайт MK.RU со ссылкой на Управление информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, злоумышленники ночью перелезли через забор и проникли в частный дом в деревне Борки. Там они нашли 61-летнюю мигрантку и, угрожая ей насилием, потребовали украсть один миллион рублей у ее работодательницы. Домработница трудилась в поселке Горки-2.

Кроме того, преступники забрали у женщины паспорт и ее личные сбережения в размере 65 тысяч рублей, после чего скрылись на автомобиле без номеров.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители задержали налетчиков на съемной квартире в Одинцово. Задержанными оказались четверо приезжих с Северного Кавказа в возрасте от 34 до 47 лет.