Экстрасенс Череватый признался в попытке приворожить Анну Седокову

Победитель шоу «Битва сильнейших», экстрасенс Влад Череватый заявил, что делал приворот на певицу Анну Седокову во время съемок второго сезона проекта «Мастер игры». Об этом он рассказал в программе «Утро.ТНТ» .

По словам Череватого, его заинтересовала девушка, вокруг которой всегда много поклонников. Он решил изменить ситуацию таким образом, чтобы знаменистость обратила внимание на него.

«Когда ты понимаешь, что все ее добиваются, все ее хотят, я понял, что нужно развернуть события, чтобы меня добивались», — признался Череватый.

При этом ожидаемого результата экстрасенс не добился. По его словам, Седокова пока не осознала действие приложенных им чар.

Сама певица ранее рассказала в соцсетях о причинах расставания с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. По ее словам, долгое время он позволял себе домашнее насилие и проявления агрессии в адрес членов семьи.