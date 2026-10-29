Домработницу заподозрили в краже украшений на 6 млн рублей в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали 29-летнюю домработницу по подозрению в краже драгоценностей на сумму около 6 миллионов рублей из квартиры на Шпалерной улице. Об этом сообщило издание Piter.TV со ссылкой на ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

С заявлением в полицию Центрального района 22 октября обратилась 59-летняя местная жительница. Она рассказала, что ювелирные украшения пропали из ее квартиры в период с 8 сентября.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере. В ходе оперативных мероприятий у подозреваемой изъяли два кольца из желтого металла.