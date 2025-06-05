Дело возбудили после похищения блогера в Москве

В СК возбудили дело после похищения блогера Щепихина в Москве

В связи с похищением мужчины у Ярославского вокзала в Москве возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

«По факту противоправных действий группы лиц в отношении мужчины вблизи Ярославского вокзала возбуждено уголовное дело. Все фигуранты установлены, с ними проводятся следственные действия», — заявили в ведомстве.

Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о расследовании дела. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Происшествие случилось 3 июня. Люди в деловых костюмах схватили мужчину на Ярославском вокзале и унесли в черный Mercedes. Схваченный звал на помощь и кричал, что его взяли вовсе не полицейские.

Люди, которые увозили мужчину, позже заявили силовикам, что работают в Росгвардии и проводили оперативное мероприятие. Журналисты узнали в задержанном блогера и бизнес-коуча Арега Щепихина.

Позже министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев заявил, что Щепихина не похитили, а задержали. Он назвал блогера преступником, который призывал к этническим чисткам, оскорблял религию и говорил о желании насиловать детей.

Также с критикой на Щепихина обрушился телеведущий Владимир Соловьев, который назвал мужчину свиньей и подонком.