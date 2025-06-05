Соловьев назвал увезенного с Ярославского вокзала блогера свиньей и подонком

Блогера Арега Щепихина увезли с Ярославского вокзала не так жестко, как представили в соцсетях. Он позволил себе оскорбления в адрес мусульман и заслужил наказание, заявил в программе «Полный контакт» телеведущий Владимир Соловьев. Выпуск опубликован на Rutube .

Шоумен призвал выяснить, произошло похищение или задержание блогера, и поинтересовался, возбудили ли правоохранительные органы уголовное дело по высказываниям блогера, ведь кроме оскорблений в адрес мусульман Щепихин сделал много других провокационных заявлений. Соловьев не согласился с тем, что с ним обошлись незаконно.

«Жестко задержали? Это жестко — когда за руки, за ноги? От страха визжащего, как свинья, подонка несут нежно, даже не набуцкали», — сказал он.

Полиция задержала шесть человек, которые на Ярославском вокзале затолкали мужчину в багажник иномарки с мигалками и увезли в неизвестном направлении, сообщил Ura.ru. Одновременно МВД России начало разбирательство в отношении самого Щепихина. Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев потребовал проверить его на экстремизм и оскорбление чувств верующих.