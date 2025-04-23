Бывшему замминистра энергетики Мочальникову вынесли приговор

Обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями бывший заместитель министра энергетики Сергей Мочальников получил полтора года колонии-поселения. Такое решение вынес Мещанский суд Москвы, сообщила объединенная пресс-служба судов российской столицы.

Сергея Мочальникова вместе с его бывшим коллегой Анатолием Яновским задержали в конце октября прошлого года.

По данным МВД, уголовное дело против чиновников завели после расследования по реализации контрактов по ликвидации убыточных угольных шахт.

По версии криминалистов, работы они провели не в полном объеме, а выделенные на эти цели более 175 миллионов рублей похитили.

Суда Мочальников дожидался под домашним арестом. Его бывший коллега Яновский оставался в СИЗО.