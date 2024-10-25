Задержание замминистра энергетики Мочальникова сняли на видео

Задержание заместителя министра энергетики Сергея Мочальникова, подозреваемого в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, сняли на видео. Кадры опубликовала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

Силовики задержали и действующего, и бывшего замов министра, а также двоих заместителей директора бюджетного учреждения, уточнила она. Всех задержанных подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Кроме того, действующий заместитель министра подозревается также в злоупотреблении должностными полномочиями.

В Минэнерго ранее подтвердили возбуждение уголовного дела о крупном хищении бюджетных средств в отношении бывших и нынешних сотрудников министерства. Бюджетные средства были похищены при реализации мероприятий по реструктуризации угольной промышленности, уточнили в ведомстве.