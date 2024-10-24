Экс-замминистра энергетики заподозрили в хищении при ликвидации шахт в Кузбассе

Бывшего заместителя министра энергетики России Анатолия Яновского заподозрили в хищении бюджетных средств при ликвидации угольных шахт в Кузбассе. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По информации источника канала, сейчас фигуранта допрашивают по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Собеседник Shot уточнил, что махинации в Кузбассе, предположительно, происходили с 2018 по 2023 год. По государственным контрактам должны были ликвидировать убыточные и неперспективные разрезы и шахты. Однако была выполнена лишь часть работ, но некачественно. Также это привело к ухудшению экологической обстановки на территории региона.

Следствие, по его словам, считает, что причиной стало расхищение бюджетных средств представителями коммерческих компаний, в том числе подведомственного Минэнерго учреждения ГУРШ. Общий ущерб превысил 76 миллионов рублей.

Летом в рамках дела задержали директора государственного учреждения по вопросам ликвидации и реорганизации нерентабельных шахт и разрезов Андрея Моисенкова, а также владельца компаний-подрядчиков Роберта Шагиняна.

Ранее прокуратура обещала проверить обращения горняков о многочисленных нарушениях на шахтах Кузбасса.