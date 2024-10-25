В Минэнерго подтвердили возбуждение дела в отношении сотрудников ведомства

В Минэнерго прокомментировали возбуждение уголовного дела о крупном хищении бюджетных средств в отношении бывших и нынешних сотрудников министерства, отметив, что уже проводятся следственные мероприятия. Об этом сообщил «Интерфакс» .

Бюджетные средства были похищены при реализации мероприятий по реструктуризации угольной промышленности.

«Проводятся мероприятия в отношении бывших и действующих сотрудников Минэнерго России, а также представителей подрядных организаций, которые могут быть причастными к совершению указанных противоправных действий, причинивших ущерб государству в особо крупном размере», — заявили в Минэнерго.

В настоящее время решается вопрос о привлечении этих лиц к ответственности и избрании меры пресечения.

Само уголовное дело возбудили в июне 2024 года. Сотрудники Минэнерго, правоохранители и представители контрольно-надзорных органов участвовали в сборах материалов, которые легли в его основу.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что бывшего замминистра энергетики России Анатолия Яновского, задержанного по подозрению в причастности к мошенничеству во время ликвидации угольных шахт в России, уже допрашивают в полиции.