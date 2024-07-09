Был знаком с жертвой. Обвиняемый в убийстве скейтера на западе Москвы объяснил свои мотивы

Обвиняемый в убийстве скейтера Константина Балишанского рассказал, что пошел на этот поступок из-за личной неприязни. Об этом сообщили Telegram-канале московской прокуратуры.

«Обвиняемый пояснил, что был знаком с потерпевшим и убийство совершил из личных неприязненных отношений к нему», — указали в ведомстве.

По данным следствия, убийство произошло 6 июня на улице Алексея Свиридова. Обвиняемый выстрелил в жертву, попав пять раз. После этого злоумышленник попытался скрыться, при задержании сопротивлялся, в результате чего сам получил ранение. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, совсем недавно мужчина вышел из комы.

Ему предъявили обвинения по статьям об убийстве, незаконном обороте оружия и посягательстве на жизнь правоохранителя. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о заключении обвиняемого под стражу. Также специалисты проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

Как рассказывали 360.ru свидетели убийства, вооруженный мужчина начал беспорядочную стрельбу, спустя время убежал во дворы. Сначала столичная прокуратура рассматривала одной из версий произошедшего конфликт на поче ревности. У мужчины нашли в квартире магазины от автомата Калашникова и военную форму.