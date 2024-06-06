Магазины к АК нашли у подозреваемого в убийстве сисадмина в Москве

СК: у подозреваемого в убийстве на западе Москвы нашли магазины к АК

Пресс-служба СК Москвы
Фото: Пресс-служба СК Москвы

В квартире, где жил подозреваемый в убийстве мужчины на западе Москвы, нашли магазины от автомата Калашникова и военное обмундирование. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка СК.

Ведомство показало кадры, снятые во время обыска по месту регистрации предполагаемого стрелка. На фото попали магазины от автомата, рюкзак и мешок защитной расцветки.

Пресс-служба СК Москвы
Фото: Пресс-служба СК Москвы/Telegram
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Пресс-служба СК Москвы
Фото: Пресс-служба СК Москвы/Telegram
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На западе Москвы мужчина застрелил 34-летнего сисадмина, работавшего в одной из столичных фирм. По первоначальным данным, убийство было заказным, но позже в СК эту версию опровергли.

Во время задержания стрелок оказал сопротивление полиции, его ранили. Кадры перестрелки показал 360.ru.

Следователи возбудили уголовное дело.

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