Мужчина открыл стрельбу из автомата по прохожим в Москве

Мужчина застрелил из автомата человека на улице Алексея Свиридова в Москве

Прохожий открыл стрельбу из автомата по людям на западе Москвы, один человек убит. Об этом сообщил источник 360.ru

Он уточнил, что на место прибыли три машины скорой помощи.

«Я лежал на кровати и услышал взрывы, но как я понял это были выстрелы из автомата», — поделился с 360.ru один из очевидцев.

По его словам, прозвучало около четырех выстрелов.

«Этот человек с автоматом ходил и беспорядочно стрелял. Дочь с детьми успели убежать», — добавила другая собеседница 360.ru.

Свидетели произошедшего сообщили, что нападавший скрылся во дворах. Его объявили в розыск.

Московская прокуратура подтвердила обнаружение тела мужчины с признаками насильственной смерти на улице Алексея Свиридова. Ведомство взяло принятие решение о возбуждении дела под свой контроль. Движение машин на участке временно перекрыли.

Ранее полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу на Костромской улице в Москве. Злоумышленник стрелял по прохожим из пневматического оружия и ранил двух человек.