Подозреваемый в убийстве сисадмина в Москве мечтал о революции

Найденное следователями оружие в квартире подозреваемого в убийстве системного администратора на западе Москвы вел затворнический образ жизни и говорил, что мечтает о революцию. Об этом 360.ru рассказал осведомленный источник.

По словам собеседника, мужчина отказывался оплачивать коммунальные услуги и довел ситуацию до того, что у него отключили воду и перекрыли канализацию. Биологические отходы он выносил из дома в пакете. От окружающих свое положение дел он не скрывал и всем все рассказывал.

В поле зрения правоохранительных органов он уже попадал, когда попался в руки сотрудников полиции в Санкт-Петербурге с наркотиками, но отделался условным сроком.

Вооруженный мужчина застрелил на западе Москвы системного администратора одной из столичных компаний. Когда на место прибыли сотрудники полиции, то просто так сдаваться стрелок не захотел и начал вести огонь по правоохранителям. В результате он получил ранение и его забрали в больницу прибывшие на место врачи.

По данным столичной прокуратуры, приоритетной версией убийства рассматривается конфликт, возникший на почве ревности. Следователи в ходе обыска квартиры подозреваемого обнаружили магазины от автомата Калашникова, а также военное обмундирование. В столичном главке СК завели уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.